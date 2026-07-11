Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesi kadro ve ekip değişiklikleriyle gündeme geldi. Sezon finaline kısa süre kala başlayan ayrılıklar, yeni yayın döneminde dizinin hikâyesinde de önemli değişiklikler yaşanacağının sinyalini verdi.

Dizinin sezon finalinden bir bölüm önce başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, ekibe veda etmişti. Sezon finali gecesinde ise dizinin senaristi Eylem Canpolat, projeden ayrıldığını duyurdu. Kulis bilgilerine göre dizinin yeni senaristi Ertan Kurtulan oldu.

Yönetmen Cem Karcı yeni sezonda yer almayacak

Yeni sezonda dizinin evreninin değişeceği ve hikâyenin daha fazla aksiyon unsuru içereceği öğrenildi. Bu değişimle birlikte yönetmen koltuğunda da değişikliğe gidilecek. Başarılı yönetmen Cem Karcı, yeni sezonda A.B.İ. ekibinde yer almayacak.

Sezon finalinde izleyici karşısına çıkan yeni kadın karakterin kim olacağı ise henüz netleşmedi. Zaman atlamasının yaşanacağı yeni bölümlerde, hikâyedeki değişikliklere bağlı olarak bazı oyuncuların da kadrodan ayrılacağı belirtildi.

A.B.İ. dizisinde üç oyuncu daha veda etti

Yeni sezon öncesi diziden ayrılan isimler arasında Hancıoğlu ailesinin üyelerine hayat veren oyuncular da bulunuyor.

Tülay Bursa , Doğan Hancıoğlu'nun halası Lamia karakterine veda etti.

, Doğan Hancıoğlu'nun halası Lamia karakterine veda etti. Esra Şengünalp , Çağla'nın ablası Mahinur rolünden ayrıldı.

, Çağla'nın ablası Mahinur rolünden ayrıldı. Serkay Tütüncü, Hancıoğlu ailesinin avukatı Yılmaz karakteriyle diziye veda eden isimler arasında yer aldı.

A.B.İ. dizisinin yeni sezonunda yaşanacak değişimler ve kadroya dahil olacak yeni oyuncuların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.