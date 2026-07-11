İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a ziyaret gerçekleştirdi.

Arakçi, Maskat Uluslararası Havalimanı'na varışında Ummanlı yetkililer tarafından karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler masada

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Ummanlı yetkililerle gerçekleştireceği temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik, diplomatik süreçler ve güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor. Ziyaretin ardından taraflardan ortak açıklama yapılması bekleniyor.