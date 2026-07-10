Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini belirterek, "İran 'görüşmelere' devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların geleceği ve bölgedeki gerilimin seyri açısından yeni bir gelişme olarak değerlendirildi. Açıklamada ateşkesin neden sona erdirildiğine veya görüşmelerin hangi şartlarda devam edeceğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.