FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya elenen Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez, turnuvanın ardından görevinden istifa etmişti. Boşalan teknik direktörlük koltuğuna, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki deneyimli teknik adam Jorge Jesus getirildi.
Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'un göreve başladığını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Federasyonun açıklamasında, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus." ifadeleri kullanıldı.
Jorge Jesus, kariyerinde Benfica, Flamengo, Sporting Lizbon, Al Hilal ve Fenerbahçe gibi önemli kulüpleri çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam, şimdi ise ülkesinin milli takımını 2026 Dünya Kupası sonrasındaki yeni dönemde yönetmeye hazırlanıyor.