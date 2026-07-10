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Ara kararla birlikte Güney, tutuksuz yargılanmaya devam edecek. Mahkemenin yargılama sürecine ilişkin diğer değerlendirmelerinin ise ilerleyen duruşmalarda ele alınacağı belirtildi.

Mahkeme, tahliyesine hükmedilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda Güney'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tahliyesine karar verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

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