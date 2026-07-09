Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra yaklaşık 100 bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin katıldığını belirtti.

"Ankara Zirvesi tüm dünyaya ulaştırıldı"

Zirve boyunca güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirlerinin titizlikle planlandığını ifade eden Erdoğan, vatandaşların günlük yaşamının aksatılmamasına özel önem verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin uluslararası medya merkezi olarak kullanıldığını aktaran Erdoğan, 2 bin 500'ü aşkın basın mensubunun zirveyi takip ettiğini, TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi'nin dünya genelinde izlendiğini kaydetti.

Erdoğan, zirvenin organizasyonunda görev alan kolluk kuvvetlerinden sağlık, ulaşım, medya ve teknik ekiplere kadar tüm personele teşekkür ederken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de iş birliği dolayısıyla şükranlarını sundu.

"Türkiye NATO 3.0 vizyonunun merkezinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde gerçekleştirilen zirvenin, Türkiye'nin diplomasi kapasitesi ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"NATO 3.0" vizyonunun Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin askeri kabiliyeti, stratejik konumu ve savunma sanayisi altyapısıyla bu dönüşümün merkezinde yer aldığını vurguladı.

Savunma Sanayisi Forumu kapsamında ortak üretim, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma teknolojilerinde eş güdüm ve müttefikler arası iş birliği imkanlarının ele alındığını söyledi.

Erdoğan'dan Trump ve liderlerle görüşme mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmelerde savunma sanayisi, ticaret, enerji, güvenlik, Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD süreci, Gazze, Suriye, Libya ve bölgesel istikrar konularının ele alındığını belirten Erdoğan, Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması'nın imzalandığını, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin de başlatıldığını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin özellikle milli muharip uçak KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğuracağına inandığını kaydetti.

Savunma harcamaları ve Çelik Kubbe mesajı

Zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirecek kararlar alındığını belirten Erdoğan, Ankara Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesi ile kolektif savunma ilkesine bağlılığın teyit edildiğini söyledi.

Erdoğan, savunma ticareti engellerinin kaldırılması, 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları, Ukrayna'ya destek, yapay zeka, siber güvenlik, uzay, entegre hava ve füze savunması ile insansız sistemlerin zirvenin öncelikli başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin 2030'dan önce savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 3,5'i seviyesine çıkarma iradesini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise yüzde 1,5 seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Çelik Kubbe Projesi kapsamında hava ve füze savunma kabiliyetleri için 24 milyar dolarlık ilave bütçe ayrıldığını açıkladı.

"Türkiye küresel barışa katkı sunmayı sürdürecek"

Paylaşımının sonunda Türkiye'nin yalnızca ev sahibi ülke olmadığını, NATO'nun savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefik olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İki günlük yoğun Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle İttifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir. Türkiye olarak müttefiklerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye, küresel barış ve güvenliğe katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."