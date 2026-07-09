NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri Beştepe'de geleneksel "aile fotoğrafı" için objektiflere poz verirken, lider eşleri de Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ağırlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada konuklar, Türkiye'nin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, günün anısına toplu aile fotoğrafı da çektirdi.

Beştepe'deki liderler fotoğrafının yanı sıra Çankaya Köşkü'nde çekilen bu kare de 36. NATO Zirvesi'nin simge görüntülerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Diplomatik temasların yanı sıra dostluk ve kültürel paylaşım mesajı veren fotoğraf, zirvenin unutulmaz anları arasında gösterildi.