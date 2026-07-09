Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Altındağ ilçesindeki su faturası tahsilat işlemlerinde geçici düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle Altındağ ilçesinde su faturası tahsilat işlemleri 30 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Vatandaşlara Yeni Takvime Göre İşlem Çağrısı

Kurum, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödeme işlemlerini açıklanan tarihler doğrultusunda planlamalarını istedi. Yapılan açıklamada, uygulamanın NATO Zirvesi süresince alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri kapsamında hayata geçirildiği belirtilirken, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.

ASKİ'nin duyurusuyla birlikte, Altındağ ilçesindeki abonelerin su faturası tahsilat işlemlerini belirlenen yeni takvime göre gerçekleştirmeleri önem taşıyor.