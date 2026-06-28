Altındağ Belediyesi, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Hamamönü'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, belediye bünyesinde hizmet veren Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nin çalışmaları da tanıtıldı.

Etkinlikte özellikle çocuklar ve ailelere sağlıklı teknoloji kullanımı, ekran süresinin dengeli yönetimi ve dijital detoksun önemi anlatılırken, çocuklara dağıtılan balonlar farkındalık çalışmalarına renk kattı.

Başkan Tiryaki: "Bağımlılıkla mücadelede hep birlikte hareket etmeliyiz"

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, bağımlılığın yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, günümüzde dijital bağımlılığın da özellikle gençler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi.

Koruyucu ve önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Tiryaki, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir geleceğe hazırlanabilmesi için bilinçlendirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Bağımlılıkla mücadele eden bireylerin yalnız olmadığını ifade eden Tiryaki, daha güçlü ve sağlıklı bir toplum için herkesin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Tiryaki ayrıca, bağımlılıkla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nde sunulan ücretsiz destek hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi ücretsiz destek sunuyor

Altındağ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi, 12 yaş ve üzerindeki bireylere tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı alanlarında danışmanlık hizmeti veriyor.

Merkezde gizlilik ilkesi çerçevesinde psikolojik destek, aile danışmanlığı, sosyal destek, grup ve aile terapileri ile çeşitli atölye çalışmaları ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca bağımlılığı önlemeye yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle hem bireylerin hem de ailelerin bu süreçte desteklenmesi hedefleniyor.