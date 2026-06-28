Olay, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bulunan bir caminin avlusunda yatsı namazı öncesinde yaşandı. İddiaya göre, cami girişinde sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Mehmet A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Mehmet A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.