Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Çevre Yolu’nda meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen, bir derginin imtiyaz sahibi Abdullah Sert’in kullandığı 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

ZEHRA SERT KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Abdullah Sert, Zehra Sert ve kızları Fatma Sert, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Zehra Sert, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Tedavileri devam eden Abdullah Sert ile kızı Fatma Sert’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zehra Sert’in cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Küçükçamlıca Çilehane Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sahrayıcedit Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kamyon sürücüsü C.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.