Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak öğrenci katkı payları ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücretleri belli oldu. 15 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülte ve programlara göre ödenecek tutarlar yeniden belirlendi.

Yeni tarifede en yüksek öğrenci katkı payı tıp fakülteleri için 4 bin 386 TL olarak belirlendi. Diş hekimliği fakültelerinde katkı payı 3 bin 669 TL, eczacılık fakültelerinde 2 bin 569 TL, veteriner fakültelerinde ise 2 bin 911 TL oldu. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin pilotaj ve hava trafik kontrol programlarında katkı payı 3 bin 491 TL olarak uygulanacak.

İkinci öğretimde ücretler yükseldi

İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin ödeyeceği yıllık öğrenim ücretleri de kararla birlikte netleşti.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin pilotaj ve hava trafik kontrol programlarında yıllık ücret 31 bin 694 TL'ye çıktı. Veteriner fakültelerinde 15 bin 844 TL, teknik eğitim fakültelerinde ise 8 bin 520 TL ücret uygulanacak. Mühendislik ve mimarlık fakültelerinde ikinci öğretim ve uzaktan öğretim için yıllık ücret 11 bin 348 TL olarak belirlendi.

Hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinde yıllık öğrenim ücreti 8 bin 574 TL olurken, fen ve fen-edebiyat fakültelerinin ilgili programlarında ücret 9 bin 510 TL olarak belirlendi.

Birinci öğretimde devlet desteği devam ediyor

Karara göre, birinci öğretim ve açık öğretim programlarında normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine devam eden öğrencilerin katkı payları devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. Program süresini aşan öğrenciler ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ise belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapacak.

Yeni düzenlemeyle öğrencilerin ödeyeceği katkı payları fakülte ve programa göre farklılık gösterirken, üniversitelerin kayıt dönemlerinde kendi öğrencilerine yönelik güncel ödeme duyurularını ayrıca yayımlaması bekleniyor.

Kaynak: Resmi Gazete / Üniversitelerin öğrenci işleri duyuruları