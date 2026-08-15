Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı bireylerin bakımını evlerinde üstlenen ailelere verilen Evde Bakım Yardımı'nda yeni ödeme döneminin başladığını açıkladı.

Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, memur maaş katsayısındaki temmuz ayı düzenlemesinin ardından Evde Bakım Yardımı'nın aylık tutarı 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya çıkarıldı. Zamlı ödemelerin bu ay itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığı belirtildi.

Bu ay 7,5 milyar liralık ödeme yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayındaki Evde Bakım Yardımı ödemeleri kapsamında toplam 7,5 milyar lira hak sahiplerine ulaştırılacak.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında, engelli bireylerin mümkün olduğunca ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla başlatıldığını belirtti. Uygulamayla engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan kopmadan aileleri veya yakınları tarafından bakılabilmesine ve aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

2026'da 48,6 milyar liralık destek

Evde Bakım Yardımı'nın aile merkezli bakım hizmetlerinin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Göktaş, 2026 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlık, artırılan yardım tutarının tam bağımlı vatandaşlar ile bakımını üstlenen ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.