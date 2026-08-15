Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrası iki sene süren saldırılarda binlerce kişinin uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadığı aktarıldı. Bu sebeple Gazze'nin, dünya genelinde çatışma kaynaklı ampütasyonun en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğu belirtildi. Uluslararası kuruluşların ise Gazze'nin tarihin en büyük ampüte çocuk grubunu barındırdığına dikkat çektiği bildirildi. Bölgede süren insani krizin etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bu kapsamda Protez-Ortez Destek projesi başlattı.

Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleri ile koordinasyon halinde yürütülen projenin ilk yararlanıcısı, 2024 yılında gerçekleşen bir bombardımanda sağ bacağını yitiren Udey Abu Verde oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin sonrasında üretimi tamamlanan diz altı protezi, 24 yaşındaki Abu Verde'ye uygulandı.

Bir yıldır bağımsız hareket etmekte ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydeden Abu Verde, şöyle konuştu:

'Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum, ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim, çok teşekkür ediyorum.'

Aşevi ve temiz su hizmeti sürüyor

Gazze'de çok yönlü yardım çalışmalarına devam eden Kızılay, artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başladı. Kızılay ilk günden beri kesintisiz devam ettirdiği aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.