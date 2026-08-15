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Kaza, saat 00.00 sıralarında, 1'inci Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi üzerinde yaşandı. C.B.'nin kontrolündeki 34 UZ 7337 plakalı otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yol kenarında bulunan parka girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sürücü C.B. kazada yara almadı, yanındaki F.K.'nin parmağı koptu. Sağlık ekipleri F.K.'ye olay yerine müdahale etti. Yaralının parmağı, polis, sağlık ekipleri ve bölgedeki vatandaşlarca dakikalarca arandı. Kopan parmak bulunamadı, F.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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