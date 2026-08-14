ABB Meclisi, ağustos ayı üçüncü oturumunu Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Ankara’da binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren okul servis ücretleri de karara bağlandı.

Hukuk ve Tarifeler Komisyonu tarafından hazırlanan ve okul servis ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapılmasını öngören teklif, Meclis’te tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni servis ücretleri belli oldu

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 0-3 kilometre arasındaki okul servis ücreti 21 bin 780 TL, 3-6 kilometre arası 24 bin 30 TL, 10-15 kilometre arası ise 32 bin 220 TL olarak uygulanıyordu. Rehberlik hizmeti için de 750 TL ücret alınıyordu.

Yapılan zamla birlikte 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak yeni tarife şöyle oldu:

0-3 kilometre: 27 bin 332 TL

3-6 kilometre: 30 bin 155 TL

6-10 kilometre: 35 bin 786 TL

10-15 kilometre: 40 bin 433 TL

Rehberlik hizmeti: 1.000 TL

15 kilometreyi aşan güzergâhlarda ise her bir kilometre için uygulanacak ilave mesafe ücreti, belirlenen zam oranı doğrultusunda düzenlenecek.

Ödeme 9 eşit taksitte yapılabilecek

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) yetkilileri, yeni servis ücretlerinin 9 eşit taksit halinde ödenebileceğini açıkladı.

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ankara’da okul servisleri, yeni eğitim-öğretim döneminin önemli gider kalemlerinden biri olacak. Zam kararı özellikle servis kullanmak zorunda olan öğrencilerin aile bütçelerini doğrudan etkileyecek.