Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiğine yönelik ihbar alındı.
İhbar üzerine söz konusu adreste arama yapılmasına karar verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edildi.
Aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen çok sayıda evraka el konuldu. Ele geçirilen belgelerin, incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen evrakların incelenmesine devam edilirken, olayla ilgili araştırmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.