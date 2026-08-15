Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, atamalar ve terfiler 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Jandarma'da 7 general ve 18 albay terfi etti

Karar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe yükselirken, tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe terfi etti.

18 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Jandarma komutanlıklarında görev değişiklikleri

Kararla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çok sayıda görev değişikliği de yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na getirildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut ile Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevlerine atandı.

İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Asayiş Başkanlığı'na getirildi. Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na atanırken Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ise Ankara İl Jandarma Komutanı oldu.

Ayrıca Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile 12 ilin jandarma komutanı Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik'te iki terfi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na atanırken, mevcut komutan Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görevine getirildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen, Karadeniz Bölge Komutanlığı'na; Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, Akdeniz Bölge Komutanlığı'na atandı. İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevine getirildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde de görev değişiklikleri

Kararla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı.

Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 44 generalin görev yerleri değiştirildi.

Terfi ve atama kararlarının 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.