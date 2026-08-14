Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, partinin kuruluşundan bugüne hayata geçirilen projelere ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, terör sorununun çözümüne yönelik sürece de dikkat çekerek, "Biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da altüst ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, partinin kuruluş sürecinde "Karanlığa kapalı, aydınlığa açık" ve "Yeter, söz de karar da milletindir" mesajlarının verildiğini söyledi.

Erdoğan, iktidarları döneminde ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaştırmaya kadar birçok alanda büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaya da değinen Erdoğan, geçmişte piyade tüfeğini dahi yurt dışından alan Türkiye'nin bugün kendi savaş gemisini, insansız hava aracını, helikopterini, tankını, füzesini ve denizaltısını üretebilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

"Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak" diyen Erdoğan, AK Parti'nin önümüzdeki dönemde de çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasının terörle mücadele bölümünde ise Türkiye'nin yalnızca terör sorununu çözmeyi değil, ülkenin iç huzurunu ve birlik bütünlüğünü hedef alan planları da boşa çıkarmayı amaçladığını ifade etti. Erdoğan, "İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da altüst ediyoruz" dedi.

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