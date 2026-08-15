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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kılıçay'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Han Kılıçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıçay'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, çaya girerek kendisini sudan çıkardı. Bilinci kapalı halde kıyıya çıkarılan Kılıçay için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Ankara'nın Güdül ilçesinden geçen Kirmir Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya girdiği öne sürülen Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

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