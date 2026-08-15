Olay, Ankara'nın Güdül ilçesinden geçen Kirmir Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya girdiği öne sürülen Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Çevredekiler sudan çıkardı
Kılıçay'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, çaya girerek kendisini sudan çıkardı. Bilinci kapalı halde kıyıya çıkarılan Kılıçay için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Han Kılıçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Kılıçay'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ahmet Han Kılıçay'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yeşilöz Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.