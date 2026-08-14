Abbas Hoca Sonsöz: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 25. Kuruluş yıldönümünde tarihi bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gelecek 50 yılı planladık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından sonra AKP’ye katılan 3 milletvekiliş ve 7 Belediye Başkanlarına partisinin rozetlerini taktı.

KİMLER KATILDI

İYİ Parti’den Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partiden istifa eden Mustafa Bilici’ye rozetlerini taktı.

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Belediye başkanları cephesinde ise CHP’den istifa eden Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile CHP’li Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ve Yeniden Refah Partili Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin de AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı.

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Kediler Dua Eder mi? Bir de Duanızı Kedilerinize Söyleyin…
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Milletvekili transferleriyle birlikte AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 280’e yükselirken, iktidar partisinin TBMM’deki ağırlığı da arttı.

Muhabir: Abbas Satır