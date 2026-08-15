Ak Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen miting, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. 17.30’da başlayan programda senfoni orkestrası sahne alırken ışık ve dron gösterileri de katılımcılara görsel bir şölen sundu.

Meydan, program başlamadan uzun süre öncesinde dolup taşarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00’de vatandaşlara hitap etmek üzere sahneye çıktı. Yaklaşık 100 bin kişinin davet edildiği program, mitingin sona ermesine kadar yoğun katılımla devam etti.

MİTİNG’DE SİYASİ BULUŞMALARDA GERÇEKLEŞTİ

‘Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır’ sloganıyla düzenlenen programa 81 ildeki parti teşkilatları, gençlik ve kadın kolları, belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar ve uluslararası misafirler de aynı çatı altında buluştu.

Program kapsamında Ak Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişi değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin hedeflere de değinildi.

GÜN SONU İSE MEYDANDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Programın sona ermesinin ardından miting alanında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kullandıkları su şişelerini, yiyecek ambalajlarını ve diğer atıkları yere bırakması nedeniyle alanın birçok noktasında çöp birikintileri oluştu. Özellikle etkinliğin düzenlendiği Millet Bahçesi’nde ortaya çıkan manzara, çevre temizliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.