Türkiye’de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin’de yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.

Yaklaşık 6 yıl süren iade sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilen Kurtuluş’u taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak, saat 22.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

SERKAN KURTULUŞ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Uçağın İstanbul’a ulaşmasının ardından Serkan Kurtuluş, emniyet yetkilileri tarafından uçaktan indirildi. Kurtuluş, işlemlerinin yapılması için İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen Kurtuluş’un, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere sevk edilmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ADALETTEN KAÇAMAYACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’nin organize suçlarla mücadelesinin sınır ötesinde de sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildi” ifadelerine yer verildi.

İade sürecinin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, sürecin yaklaşık 13 bin kilometre uzaktan gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, “Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak” denilerek, operasyon ve iade sürecinde görev alan emniyet personeli ile Adalet ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarına teşekkür edildi.