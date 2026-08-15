2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında Arca Çorum FK, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, mücadeleyi değerlendirdi.

Uğur Uçar: Çok iyi mücadele ettik

Galatasaray'ın güçlü yönlerini analiz ettiklerini belirten Uğur Uçar, kenar ortaları ve duran toplara karşı özel önlemler aldıklarını söyledi.

Uçar, geriye düştükten sonra yeniden öne geçmeyi başardıklarını ancak 2-1'in ardından 10 kişi kaldıklarını belirterek, buna rağmen oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ne istiyorsak, antrenmanlarda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı”

Yaklaşık 2 aydır transfer çalışmaları kapsamında 2 bine yakın futbolcu izlediklerini belirten Uçar, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Başkan'a da teşekkür etti.

Galatasaray altyapısından yetiştiğini hatırlatan Uçar, sarı-kırmızılı kulüple ilgili duygularını da paylaştı.

Uçar, “Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Arca Çorum FK'da hedef maç maç ilerlemek

Çorum FK için henüz sezon başında bir hedef belirlemediklerini söyleyen Uğur Uçar, her karşılaşmaya aynı konsantrasyonla hazırlanacaklarını dile getirdi.

Uçar, “Oyun çok önemli benim için. Ekip olarak oyuna çok kafa yoruyoruz. Yenilikleri takip ediyoruz, hep üstüne koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız”

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayı da anlatan Uçar, Galatasaray karşısında maçın son bölümünde hamlelerle galibiyete ulaşabileceklerine inandıklarını söyledi.

Uçar, “15-20 dakika daha herkes her şeyini versin, biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız” dediğini belirterek, karşılaşmanın sonunda hedefledikleri sonucu aldıklarını kaydetti.

“Çorum futbolla yatıp futbolla kalkıyor”

Çorum'da futbola büyük ilgi olduğunu belirten Uğur Uçar, kulübün yükselen bir grafik sergilediğini söyledi.

Başkanın transfer sürecinde kendilerine destek olduğunu ifade eden Uçar, “Başkanımız alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor ve çok memnunuz” dedi.

“Hedefim basamakları ufak ufak çıkmak”

Teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerini de açıklayan Uğur Uçar, kariyerinde adım adım ilerlemek istediğini belirtti.

Uçar, “Hedefim, basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüze katarak sağlam adımlarla çıkmak. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz” ifadelerini kullandı.

“Her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız”

Fikstürün kendileri açısından belirleyici olmadığını vurgulayan Uçar, rakip kim olursa olsun aynı ciddiyetle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Uçar, “Fikstür çok fark eden bir şey değil. Her rakiple oynayacağız. Biz her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok” diyerek sözlerini tamamladı.