Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer" geçtiğimiz günlerde sete çıktı. TIMS&B Productions imzası taşıyan dizinin çekimleri, İstanbul sahneleriyle başladı. Yapım ekibinin çalışmalarını ilerleyen süreçte Adana'da sürdürmesi planlanıyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunu ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali paylaşıyor.

Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle dönüyor

"Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin ilk tanıtımı, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı videoyla yayınlandı. Ünlü oyuncu, yeni dizide Kenan Kozan karakterine hayat verecek.

Dizinin hikâyesinde Kenan, hayatının aşkı Leyla'yı Almanya'da bulacak. Ancak ikilinin aşkı, Leyla'nın annesinin karşı çıkmasıyla zorlu bir sürece girecek. Yaşananlar, Kenan ve Leyla'nın hayatını tamamen değiştirecek.

Bir Zamanlar Çukurova'nın konağında çekilecek

"Güneşin Doğduğu Yer"in dikkat çeken detaylarından biri de çekim mekânı oldu. Dizi, daha önce "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde kullanılan tarihi konakta da çekilecek.