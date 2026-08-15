Kaza, saat 22.00 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berat Koyuncu yönetimindeki 06 EIR 481 plakalı motosiklet ile U.D.Ç. idaresindeki 06 FB 1517 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Berat Koyuncu’nun hayatını kaybettiğibelirlendi.
Koyuncu’nun cansız bedeni, polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü U.D.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.