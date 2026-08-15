Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı, Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.İ.T. yönetimindeki 71 AER 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
CEREN ALBAYRAK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Albayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada otomobil sürücüsü Y.İ.T. ile araçta bulunan Y.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ceren Albayrak’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.