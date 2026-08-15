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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ceren Albayrak’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Y.İ.T. ile araçta bulunan Y.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Albayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı, Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.İ.T. yönetimindeki 71 AER 835 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

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