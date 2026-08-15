Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de olduğu saptanan 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürerken 9 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de, bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine söz konusu adreste arama kararı alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adreste gerçekleştirilen aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar bulundu. Büyük çöp torbaları içinde ince halde parçalanmış olan evraklara el konuldu.