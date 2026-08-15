İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Kore Günleri, K-Pop dünyasının sevilen isimlerini İstanbullu hayranlarla buluşturdu. Festivalin K-Pop etkinliklerinde Kwon Eunbi ve ATEEZ sahne alırken, konser alanında renkli ve coşkulu görüntüler yaşandı. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ile Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh da etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kwon Eunbi'den enerjisi yüksek festival performansı

Gecenin ilk konserinde sahneye çıkan Kwon Eunbi, solo kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, güçlü vokali ve dikkat çekici sahne performansıyla festival alanındaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kwon Eunbi'nin "Door", "Hi", "Hello Stranger" ve "Unnatural" gibi parçaları, dans ekibinin eşlik ettiği gösterilerle birlikte büyük ilgi gördü. Renkli sahne tasarımı ve dinamik koreografiler geceye yaz havası katarken, hayranların telefon ışıkları ve tezahüratları konser alanında etkileyici görüntüler oluşturdu.

ATEEZ hayranlarını şarkılarıyla coşturdu

Kwon Eunbi'nin ardından sahneyi Güney Koreli K-Pop grubu ATEEZ devraldı. Grup üyeleri, yüksek tempolu koreografileri ve sahne şovlarıyla izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

ATEEZ, konser boyunca sevilen parçalarından "Say My Name", "BOUNCY", "WORK" ve "Enough" ile hayranlarının karşısına çıktı. Şarkılara hep birlikte eşlik eden izleyiciler, telefonlarının ışıklarıyla konser alanında görsel bir şölen oluşturdu.

Grup üyelerinin hayranlarla kurduğu etkileşim de gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı. ATEEZ'in performansının ardından İstanbul Festivali'ndeki K-Pop etkinliğinin ilk bölümü tamamlandı.

Kore-Türkiye dostluğu festival sahnesinde buluştu

Kore Günleri kapsamında gerçekleşen etkinlik, yalnızca müzikseverleri değil, iki ülke arasındaki kültürel bağları da ön plana çıkardı.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik dostlukla sınırlı olmadığını belirterek iki ülkenin tarihsel bağlarına dikkat çekti.

Boo, Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Kore halkı tarafından unutulmadığını vurguladı. Türk gençlerinin Korece şarkılara eşlik etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, K-Pop ve Kore kültürünün iki ülkenin gençleri arasında doğal bir yakınlaşma sağladığını ifade etti.

Büyükelçi Boo ayrıca, İstanbul Festivali Kore Günleri kapsamında Koreli sanatçılara yer verilmesinden dolayı festival yönetimine teşekkür etti.

"Kültürler müzik ve sanatla birbirine yaklaşıyor"

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel de festivalin iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler açısından önemine değindi.

Adıgüzel, İstanbul Festivali Kore Günleri ile Kore kültürünü ve sanatını İstanbullularla buluşturduklarını belirterek farklı kültürlerin müzik, sanat, gastronomi ve gelenekler aracılığıyla bir araya gelmesinin karşılıklı anlayış ve dostluğu güçlendirdiğini söyledi.

Beşiktaşlı Oh'dan K-Pop itirafı

Etkinliğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerden biri de Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh'dan geldi.

Oh, Türkiye'ye gelmeden önce Türklerin K-Pop'a bu kadar yoğun ilgi gösterdiğini bilmediğini belirterek İstanbul'a geldikten sonra bu ilgiyi yakından gördüğünü söyledi.

Türk hayranların K-Pop sevgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Oh, Türkiye denildiğinde aklına ilk olarak Beşiktaş ve İstanbul Festivali'nin geldiğini dile getirdi.

K-Pop Günleri'nde sırada Sunmi ve MONSTA X var

İstanbul Festivali'ndeki K-Pop etkinlikleri sona ermiyor. 15 Ağustos'ta Sunmi ve MONSTA X sahneye çıkarak Kore Günleri'nin müzik programını sürdürecek.

Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ve Argy'nin aynı gece sahne alacağı kapanış programıyla beşinci yılını tamamlayacak.

İstanbul Festivali'nde müzikten spora geniş etkinlik programı

İstanbul Festivali'nin ana sahnesi, Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlandı. Yaklaşık 70 metre genişliğinde ve 28 metre yüksekliğinde olan sahnede 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemi bulunuyor.

Festival alanındaki etkinlikler konserlerle sınırlı kalmıyor. Genç Sahne bölümünde canlı müzik performansları, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinlikler ziyaretçilere gün boyunca farklı deneyimler sunuyor.

Sporseverler için hazırlanan 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara yönelik eğlence noktaları ve farklı gastronomi seçenekleriyle zenginleştirilen İstanbul Festivali, müzik, spor, sanat ve eğlenceyi aynı alanda buluşturarak ziyaretçilere gün boyu süren kapsamlı bir festival deneyimi sunuyor.

Melike USLU- Şevval CİNDİR/İSTANBUL,