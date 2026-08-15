Olay, akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde meydana geldi. M.C. (51) yönetimindeki 22 JEV 27 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Kısa süre sonra motor kısmından alevler yükselen otomobil, bir anda tamamen yanmaya başladı.
M.C.’nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otomobil büyük ölçüde hasar görerek demir yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.