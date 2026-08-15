Olay, 13 Ağustos Perşembe günü saat 22.15'te Seyit Nizam Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişinin önü, kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu esnada gruptan bir kişi, arkadaşlarının oyaladığı adamın arkasından yaklaşıp bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran adam bacağını kontrol etmeye çalıştı, bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı kamera tarafından kaydedildi

Yaşananlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuşarak sokakta ilerleyen kişinin önünün kalabalık bir grup tarafından kesildiği, bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak arkadaşlarının oyaladığı kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtığı anlar yer aldı.

Vehbi DEMİR- Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL,