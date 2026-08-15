Endonezya'nın doğusunda bulunan Flores Adası açıklarında, yerel saatle 06.00 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Arama ve kurtarma yetkilileri, deprem ve ardından gelen artçılar sebebiyle bölgede 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığını aktarıldı. Yetkililer, 2 kişinin de enkaz altında kaldığını bildirdi.

Doğu Nusa Tenggara eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda bina ve evin hasar gördüğü, bazı yolların heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapandığı aktarıldı. Bölgedeki yıkımın boyutunu belirleme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi, afet nedeniyle eyalete yönelik çok sayıda uçak seferinin de iptal edildiği kaydetti.

Merkez üssü Nagekeo bölgesine bağlı Mbay kasabası yakınları olan depremin sonrasında verilen tsunami uyarısı, Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Ajansı tarafından ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Yetkililer, halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.