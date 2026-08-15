Kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Şoförünün kontrolünü yitirdiği 41 AFM 446 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'i daha kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA