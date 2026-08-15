Keçiören Belediyesi ile Aktif İş Kadınları Derneği (AKİKAD) tarafından hazırlanan “Kadınların Güçlü Adımları: Dezavantajlı Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımının Desteklenmesi” projesi, Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2026 Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje ile dezavantajlı kadınların bilgi, beceri ve üretim kapasitelerinin artırılması, dijital ekonomiye uyum sağlamaları ve kendi ekonomik geleceklerini kurabilecek donanıma ulaşmaları hedefleniyor.

120 kadına 11 başlıkta eğitim

Proje kapsamında 120 girişimci kadına eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunulacak. Eğitimlerde girişimcilik, sosyal girişimcilik, dijital girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya yönetimi, marka oluşturma, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, proje geliştirme, mentorluk ve dijital mağaza kurulumu olmak üzere 11 ana başlık ele alınacak.

Program sayesinde kadınların iş fikirlerini geliştirmeleri, dijital platformlarda ürünlerini satışa sunabilmeleri, kendi markalarını oluşturmaları ve sürdürülebilir gelir elde etmeye yönelik beceriler kazanmaları amaçlanıyor.

Eğitimlerin eylülde başlaması planlanıyor

Proje kapsamında verilecek girişimcilik eğitimlerinin eylül ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Keçiörenli kadın girişimcilerin uzman eğitimcilerden yararlanacağı programın başvuru şartları ve eğitim takviminin önümüzdeki günlerde Keçiören Belediyesi tarafından açıklanması bekleniyor.

Belediyenin kurumsal kapasitesi de güçlendirilecek

Proje yalnızca kadınlara yönelik eğitim ve mentorluk desteğiyle sınırlı kalmayacak. Teknik destek faaliyetleriyle Keçiören Belediyesi’nin kadın odaklı sosyal kalkınma alanındaki kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir eğitim modelinin oluşturulması da hedefleniyor.

Bu kapsamda hazırlanacak eğitim modülleri, uygulama rehberleri ve mentorluk modelinin belediyenin gelecekteki çalışmalarına kalıcı katkı sağlaması planlanıyor.

Proje ile kadınların iş dünyasına katılımının yanı sıra sosyal hayatta da daha aktif ve üretken bir konuma ulaşmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.