Olay, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesinde yaşandı. Ortak arkadaşlarının düğün eğlencesine giden Emre Kurtcu ve arkadaşı Menderes Dinçel, burada birlikte alkol aldı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle berber Menderes Dinçel, belinden çıkardığı bıçakla Emre Kurtcu'yu bıçakladı. Kurtcu, ağır yaralanırken ihbarla adrese sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kurtcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinden bıçaklandığı tespit edilen Kurtcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Emre Kurtcu'nun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şüpheli Menderes Dinçel, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu.

Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya),