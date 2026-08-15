Olay, 7 Ağustos Cuma günü Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, reklam ve dijital baskı şirketinin önüne giden şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda saldırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin silahla ateş açması ve sonrasında koşarak kaçması yer aldı.

Bir gün arayla kurşunlandı

Seyrantepe Mahallesi'ndeki saldırıdan bir gün sonra Şirintepe Mahallesi'nde bulunan rezidansa da silahlı saldırı gerçekleştirildi. İki kurşunlama arasındaki bağlantıyı inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların aynı silahlı suç örgütünün üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şapkalılar suç örgütüyle bağlantı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Şapkalılar' silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin saptanması için çalışma yaptı. Ekipler, örgütün İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu, bazı yöneticileri hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı olduğu tespit edildi.

4 eylem deşifre edildi

Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin, 31 Temmuz'da Beyoğlu'nda M.E.'nin yaralanması, 3 Ağustos'ta Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen yaralama ve tehdit olayı, 7 Ağustos'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki reklam ve dijital baskı şirketinin kurşunlanması ile 8 Ağustos'ta Şirintepe Mahallesi'ndeki rezidansın kurşunlanması eylemlerine karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alındılar

Ekiplerin çalışmalarının ardından örgüt üyelerinin yakalanması için dün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL