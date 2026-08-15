İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, Büyükçekmece’nin Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde bazı kişilerin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler bir süre fiziki ve teknik takibe alındı.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kaldığı adresler belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

23 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 tabanca sürgüsü, 37 şarjör ve 313 fişek bulundu. Aramalarda ayrıca 30,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan yapılan incelemede şüphelilerden T.Y.’nin çeşitli suçlardan 3 ayrı dosya kapsamında, F.A.’nın ise 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin özellikle kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık gibi çeşitli suçlarla bağlantılarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.