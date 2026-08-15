Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Ceylanpınar yolu üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Yaşanan kavgada Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Çılgın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğan Çılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri sonrasında Doğan Çılgın'ın cenazesi, gece saatlerde ilçe merkezindeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kuzeni cinayet şüphelisi çıktı

Olaya dair inceleme başlatan polis ekipleri cinayet şüphelisinin Doğan Çılgın'ın kuzeni olduğu belilendi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),