Ordu Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda denizde oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir aldı. Valilikten yapılan açıklamada, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği belirtildi.
Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 15 Ağustos Cumartesi günü Ordu genelinde denize girilmesi yasaklandı.
Valilik, vatandaşlardan can güvenliklerini tehlikeye atmamak ve olası boğulma vakalarının önüne geçmek için alınan yasağa uymalarını istedi.
Açıklamada, meteorolojik koşullar nedeniyle oluşabilecek yüksek dalga ve çeken akıntının ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.
Kaynak: DHA