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Açıklamada, meteorolojik koşullar nedeniyle oluşabilecek yüksek dalga ve çeken akıntının ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşlardan can güvenliklerini tehlikeye atmamak ve olası boğulma vakalarının önüne geçmek için alınan yasağa uymalarını istedi.

Ordu Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda denizde oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir aldı. Valilikten yapılan açıklamada, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği belirtildi.

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