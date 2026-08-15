Yangın, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. M.K.’ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden M.K., kendisini dışarı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ilk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA