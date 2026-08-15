Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat,10 Ağustos'ta evden ayrıldı. Geri dönmeyen Bolat'ın bulunması için yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin araması sonucu Bolat, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta boş bir arazide ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin sonrasında Bolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),