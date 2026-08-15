Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı

Erdoğan'dan Suriye ve AB mesajı: "Kaybeden Avrupa olur"

Güneş tutulması Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Tarih belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı'nda yaşandı. Denize serinlemek giren Ömer Faruk Güral, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Güral'ın denizden çıkmadığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, Güral'ın son görüldüğü bölgede denizden arama çalışmasına başladı. Uzun süre devam eden çalışmalar esnasında ekipler bölgeyi geniş çaplı taradı. Çalışmalarının sonunda Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Antalya Kemer'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.