Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı'nda yaşandı. Denize serinlemek giren Ömer Faruk Güral, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Güral'ın denizden çıkmadığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, Güral'ın son görüldüğü bölgede denizden arama çalışmasına başladı. Uzun süre devam eden çalışmalar esnasında ekipler bölgeyi geniş çaplı taradı. Çalışmalarının sonunda Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla alakalı inceleme başlatıldı.
Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),
Kaynak: DHA