Kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede- Karabük kara yolunun Kul Gölü mevkiinde yaşandı. Karabük istikametine giden A.K. yönetimindeki 34 DJN 748 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 51 HK 277 plakalı otobüs ve E.E. kontrolündeki 54 AID 427 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı.
Kazaya dair soruşturma başlatıldı.
Mutlu YUCA/GEREDE (Bolu),
Kaynak: DHA