Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımayı amaçlayan şantiye gezilerinin yeni programı 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Program, 10.00-11.00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılımcıların gezi öncesinde 09.45’te toplanma noktasında hazır bulunmaları istendi.
Buluşma noktası belli oldu
Gezinin toplanma noktası, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası önü olarak belirlendi. Buluşma adresi, Hacı Bayram Mahallesi Anafartalar Caddesi No:10, Ulus/Altındağ.
Ankara’nın tarihi mirasının yakından inceleneceği etkinliğe katılmak isteyenlerin önceden başvuru yapması gerekiyor.
Başvurular Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Muhabir: Şevval Ateş