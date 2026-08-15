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Gezinin toplanma noktası, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası önü olarak belirlendi. Buluşma adresi, Hacı Bayram Mahallesi Anafartalar Caddesi No:10, Ulus/Altındağ.

ANKARAY Bahçelievler İstasyonu’nda giriş ve çıkışlara geçici düzenleme

Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımayı amaçlayan şantiye gezilerinin yeni programı 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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