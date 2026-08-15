Burdur İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim ziyafeti programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okuma alanında çeşitli dereceleri bulunan hafızlar Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Programa, Kur’an-ı Kerim okuma dünya birincisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi baş imam hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, Türkiye Ezan ve Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Rıdvan Akbaş, Türkiye Kur’an-ı Kerim Okuma İkincisi Umutcan Doğan, Burdur Kameriye Camii imam hatibi ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Akdeniz Bölge Birincisi hafız Şerafettin Saliç ile Ulu Cami İmam Hatibi kurra hafız Celalettin Sevimli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin gerçekleştirildiği programda ayrıca ilahi ve kasideler seslendirildi.

“Kur’an-ı Kerim insan hayatı için önemli bir rehber”

Programda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Kur’an-ı Kerim’in insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Bilgihan, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ise Kur’an-ı Kerim’in sadece okunup dinlenen bir kitap olmadığını belirterek, ilahi mesajlarıyla insan hayatına yön veren bir rehber olduğunu ifade etti.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahi ve kasidelerin ardından sona erdi.