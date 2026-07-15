Burdur'da İl Özel İdaresi'nden emekli olduktan sonra Yukarı Pazar'da unculuk yapan Ali Güler, 1976 yılında satın aldığı motosikletinden bugüne kadar vazgeçmedi. Yarım asırlık motosikletini yalnızca yaz aylarında kullanan Güler, kış mevsiminde ise evinin kapalı otoparkında özenle saklıyor.

Bakımlarını düzenli olarak kendisi yapan Ali Güler, motosikletinin tüm orijinal parçalarını korumaya çalıştığını belirtiyor.

"Yazın Motosiklet Benim İçin Ömür Gibi"

Yıllardır aynı motosikleti kullanan Ali Güler, ona duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:

"Motosikleti 1976 yılında sıfır aldım. 50 yıldır bende. Arabama da motoruma da gözüm gibi bakıyorum. Yazın altı ay motosiklete, kışın ise otomobile biniyorum. Yazın motosiklet benim için ömür gibi. Her şeyi orijinal. Bir şeyin kıymetini bilmek lazım."

Satmak İsteyen Çok Ama Cevabı Net

Yıllar içinde motosikleti için birçok teklif aldığını söyleyen Ali Güler, satmayı hiç düşünmediğini ifade etti.

"'Sat' diye gelen çok ama satılık değil. Torunlarıma kalacak."

Bu sözleriyle motosikletin kendisi için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda aile mirası olduğunu vurguladı.

Yedek Parçasını Bulmak Zorlaştı

Yarım asırlık motosikletin en büyük sorununun yedek parça olduğunu belirten Güler, bazı parçaları bulabilmek için yurt dışındaki tanıdıklarından bile yardım istediğini söyledi.

Buna rağmen düzenli bakım sayesinde motosikletin sorunsuz çalıştığını belirten Güler, "Yağını kendim hazırlıyorum. İki zamanlı olduğu için benzinle karıştırıyorum. Kışın kapalı garajda muhafaza ediyorum. Yaz geldiğinde tek marşta çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bakımını Kendi Yapıyor

Ali Güler, motosiklet bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek düzenli yağ değişimi ve doğru yakıt kullanımının aracın uzun ömürlü olmasını sağladığını söyledi. Yıllardır aynı titizlikle bakım yaptığı motosikletinin bugüne kadar kendisini yolda bırakmadığını da sözlerine ekledi.