Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un ihanetin karanlığı ile milletin cesaretinin karşı karşıya geldiği tarihi bir gece olduğunu vurguladı. Millet olma bilincinin o gece meydanlarda, köprülerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde can pahasına ortaya konulduğunu belirten Kurtulmuş, "İnançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla, kumpasın piyonları karşı karşıya geldi. 15 Temmuz, milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti" dedi.

"Meclis'in açık tutulması demokrasi tarihimizin müstesna sayfalarından biri"

Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinde TBMM'nin açık tutulmasının ve tüm siyasi partilerden milletvekillerinin aynı çatı altında toplanmasının demokrasi tarihine geçen önemli bir duruş olduğunu ifade etti.

TBMM'nin o gece tarihinde ikinci kez gazilik unvanını kazandığını hatırlatan Kurtulmuş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Tanklara ve kurşunlara göğsünü siper ederek demokrasi destanı yazan milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016, aziz milletimizin hafızasına ihanetin karanlığıyla cesaretin aydınlığı arasında yaşanan ağır bir imtihan olarak kazınmıştır.



O gece millet olma bilinci bir kez daha soyut bir fikir olmaktan çıktı; bu bilinç sokakta, meydanda, köprüde ve Meclis önünde can pahasına… pic.twitter.com/BSpVVydpI9 — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 15, 2026