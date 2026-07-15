Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Gürlek, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin milletin kararlı direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

"Milletimizin destansı direnişi darbe girişimini bertaraf etti"

Bakan Gürlek, paylaşımında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının milli iradeyi, demokrasiyi ve bağımsızlığı hedef alan darbe girişiminin, Türk milletinin canı pahasına verdiği mücadeleyle engellendiğini belirtti.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi çağrının ardından meydanları dolduran vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek, milletin o gece egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

"FETÖ ile mücadele aynı kararlılıkla devam edecek"

15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde devletin tüm kurumlarına sızan FETÖ yapılanmasına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Gürlek, demokrasinin daha da güçlendirilmesi ve şehitlerin emanetine sahip çıkılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Şehitler ve gaziler unutulmadı

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Gürlek, gazilere de teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi vatanına, bayrağına, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarken şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, o karanlık geceyi aydınlığa çeviren kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun."