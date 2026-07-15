Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma programına katıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte şehitler dualarla anılırken, mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da katıldı.

"15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır"

Konuşmasında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Bakan Göktaş, o gece milletin demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz'un yalnızca tarihte yaşanmış bir olay olmadığını vurgulayan Göktaş, "15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenler, milletimizin cesareti ve kararlılığı karşısında başarısız oldu. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızın mirası, o gece bir kez daha yaşatıldı." ifadelerini kullandı.

"Aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı"

15 Temmuz'un etkilerinin yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada yankı bulduğunu belirten Göktaş, milletin gösterdiği direnişin tarihe geçtiğini söyledi.

Aradan geçen 10 yıla rağmen milli birlik ruhunun canlı tutulduğunu dile getiren Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. Milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam etti. Bu ruhun ardında vatan uğruna canını veren 253 şehidimizin cesareti, gazilik unvanına erişen 2 bin 737 kahramanımızın mücadelesi ve meydanlara çıkan aziz milletimizin iradesi vardır." Bakan Güler, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi! İçeriği Görüntüle

"Şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmetlerin sürdüğünü belirten Göktaş, Türkiye genelinde hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere verilen desteğin yalnızca belirli günlerle sınırlı olmadığını söyleyen Göktaş, "Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Onları sadece anma günlerinde değil, her zaman ziyaret ediyor, ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." dedi.

"15 Temmuz ruhunu genç nesillere aktarıyoruz"

Bakanlık tarafından yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programına da değinen Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin gençlerle buluşturulduğunu belirtti.

Bu çalışmalarla milli hafızanın güçlendirildiğini ifade eden Göktaş, "Gençlerimizin bu ülkenin kahramanlarından ilham almasını sağlıyor, yeni gönül köprüleri kuruyoruz. Böylece 15 Temmuz ruhunu geleceğe taşımaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefi için çalışmalar sürecek"

Konuşmasının sonunda "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin geliştirileceğini belirten Göktaş, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, kardeşliğin hâkim olduğu güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.