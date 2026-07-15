ESAS NO : 2024/623 Esas

KARAR NO : 2026/388

DAVALI : AARBIA BENBAR RHAZE Casablanca/Fas uyruklu

Davacı AHMET GÜNER aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile Ankara ili Beypazarı ilçesi, Saray mah/köyü, Cilt no: 67, Hane no: 6'da kayıtlı Şakir ve Fatma oğlu, 20/11/1985 doğumlu, Davacı Ahmet ĞÜNER ile Davalı Fas Krallığı uyruklu 99747999104 Yabancı Kimlik nolu AARBIA BENBAR RHAZE'nin evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocukları Ahmet oğlu 19040936866 T.C. Kimlik nolu Muhammed Emin GÜNER'in velayetinin anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında her ayın 1 ve 3. Haftası Cumartesi günleri sabah saat 09.00 dan Pazar akşam saat 18.00 a kadar dini bayramların 2.günü saat 09.00 dan ertesi akşam saat 18.00 a kadar sömestr tatilinin ilk haftası 1. günü sabah saat 09.00 dan son günü akşam saat 18.00 e kadar, Ağustos ayının 1. günü sabah saat 09.00 dan 30. günü akşam saat 18.00 e kadar baba ile şahsi ilişki kurulmasına,

4-TMK 182/2 ve 324/3 maddesi uyarınca velayeti kendisine verilen ebeveynin kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydı ile velayetin değiştirilebileceğinin ihtarına,

5-Veli tarafından TMK nun 353.ve velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına dair Tüzüğün 4.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuklara ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine, yoksa herhangi bir mal varlığının bulunmadığının, aynı süre içinde mahkememizce bildirilmesine, veli tarafından süresi içinde defter sunulmaması ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2 ve TMK nun 360 ve 361.maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ve çocuğun mallarının yönetiminin kayyıma devredileceğinin ihtarına, (ihtar edildi. )

6-Davacının tedbir-yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat, ziynet eşyası, eşya talebi, yasal mal rejiminden doğan haklardan dolayı herhangi bir hak ve alacakları bulunmadığını bildirdiğinden bu hususlarla ilgili karar verilmesine yer olmadığına,

7-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 732,00 TL harcın 427,60 TL 'si peşin alındığından bakiye 304,40 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan 916,00 TL harç toplamı ile 33.364,60 TL tebligat gideri toplamı olan 34.280,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10- Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/06/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2026